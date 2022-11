Alejandro Balde unterschreibt nach der WM neuen Barça-Vertrag

Der FC Barcelona wird unmittelbar nach der WM in Katar offenbar die Vertragsverlängerung mit Alejandro Balde kommunizieren. Die Vereinbarung ist praktisch besiegelt.

Alejandro Balde und der FC Barcelona sind sich so gut wie über eine Vertragsverlängerung einig. Wie das Portal «todofichajes.com» berichtet, wird der 19-Jährige im Anschluss an die WM in Katar einen neuen und bis 2027 langfristig ausgelegten Vertrag unterschreiben.

Barça soll mitbekommen haben, dass auf Balde inzwischen zahlreiche Topklubs zugekommen sind und beschleunigte daher den Austausch mit dessen Agenten. Der Shootingstar auf der linken Abwehrseite nimmt aktuell mit der spanischen Nationalmannschaft an der WM teil, bei der er zweimal eingewechselt wurde.

Trainer Xavi Hernandez setzt in Zukunft fest auf Balde, der im Zuge der Verletzung von Jose Gaya doch noch einen Platz im spanischen WM-Aufgebot erhielt.

aoe 28 November, 2022 18:53