Alles Aus: Barça will Dembélé bis Ende Januar verkaufen

Die Würfel sind endgültig gefallen: Barça-Sportdirektor Mateu Almany erklärt öffentlich, dass Ousmane Dembélé beim FC Barcelona keinen Platz mehr hat.

Der französische Flügelstürmer hat auch die letzte Deadline zur Unterschrift unter einen neuen Vertrag verstreichen lassen und muss den Klub verlassen. “Es ist klar, dass Dembélé nicht bei Barça weitermachen will. Er will nicht Teil des Projekts sein. Wir haben ihm gesagt, dass er sofort gehen muss. Wir erwarten, dass Ousmane bis zum 31. Januar verkauft wird”, sagt Almany am Donnerstagmorgen in einem Video, das auf der Webseite des Klubs platziert wird.

Somit sind die Türen für eine Vertragsverlängerung des 24-Jährigen endgültig geschlossen. Die Frage lautet nun, ob sich für den Angreifer bis Ende des Monats einen Abnehmer findet und welche Ablöse dieser zahlt.

Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

psc 20 Januar, 2022 10:41