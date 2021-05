Alves rät Messi zu Barça-Verbleib: “Der beste Ort überhaupt”

Die Zukunft von Lionel Messi, dessen Vertrag beim FC Barcelona zum Saisonende ausläuft, ist weiterhin offen. Geht es nach seinem Ex-Mitspieler Dani Alves, sollte der Offensivstar bei den Katalanen bleiben.

Dani Alves wünscht sich, dass Lionel Messi beim FC Barcelona verlängert. Dies teilte der Brasilianer, der von 2008 bis 2016 für Barça spielte, im Interview mit dem “Guardian” mit: “Ich habe Messi schon mehrmals gesagt: Er wurde dazu geboren, ein Barcelona-Spieler zu sein und Barcelona wurde dazu geboren, sein Klub zu werden.”

Messi hatte einst Alves selbst dazu geraten, bei den Katalanen zu bleiben. “Er riet mir, in Barcelona zu bleiben, weil es keinen besseren Ort gab. ‘Wo würdest du glücklicher sein?’, fragte er mich. Also blieb ich”, erinnerte sich Alves und meinte: “Ich habe ihn an dieses Gespräch erinnert und gesagt, dass mir einmal ein guter Freund – er – gesagt hat, dass Barcelona der beste Ort überhaupt ist. Noch hat er nicht geantwortet, aber du merkst erst, wie gut Barcelona ist, wenn du gehst. Alle Spieler, ich meine wirklich alle, die Barca verlassen haben, haben es bereut.”

