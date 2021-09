Jungstar Ansu Fati steht vor Überraschungs-Comeback

Barcelonas Jungstar Ansu Fati könnte nun doch früher ein Comeback geben als erwartet.

Der 18-jährige Angreifer bestritt am Mittwoch erstmals wieder die komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft. Wegen Knieproblemen musste er monatelang dosiert trainieren bzw. fiel komplett aus. Jetzt hat sich Fati auch von seiner neuerlichen Operation erholt und ist wohl wieder voll belastbar. Sollte er in den kommenden Tagen keine Schmerzen verspüren, könnte er für das Ligaspiel gegen Granada am kommenden Montag sogar zum Kader zählen. Den letzten Ernstkampf bestritt der Youngster im November des vergangenen Jahres.

Einen frischen Impuls könnte die Mannschaft nach der 0:3-Pleite gegen den FC Bayern und angesichts der vielen Verletzten sehr gut gebrauchen.

psc 15 September, 2021 16:49