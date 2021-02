Ausstehendes Gehalt: So viel Geld schuldet Barça Messi bereits

Ein Leak zu detaillierten Vertragsinhalten mit dem Gehalt von Lionel Messi beim FC Barcelona hat am vergangenen Wochenende für grosse Schlagzeilen gesorgt. Jetzt wurde auch publik, wie hoch die Summe ist, die die Katalanen dem argentinischen Superstar aktuell schulden.

Auch dieser Betrag ist riesig. Wie die “Marca” berichtet, stehen alleine für Messi Salärzahlungen in Höhe von 63,5 Mio. Euro aus. Demnach wurden dem 33-jährigen Superstar und Barça-Kapitän in dieser Saison bislang effektiv erst 8,5 Mio. Euro ausgezahlt. Tatsächlich stünden Messi aber bereits 72 Mio. Euro zu. Die Katalanen stecken mit ihren Spielern weiterhin in Verhandlungen über Gehaltskürzungen.

Messi ist bei weitem nicht der einzige, der noch auf Geld des La Liga-Klubs wartet. Insgesamt sollen sich die Schulden des Topklubs bereits auf mehr als 1 Milliarde Euro belaufen.

psc 1 Februar, 2021 20:25