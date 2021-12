Barça bricht Leihe von Ösi-Talent Yusuf Demir ab – Wechsel in die Bundesliga?

Die Vorschusslorbeeren waren gross als der österreichische Stürmer Yusuf Demir im Sommer von Rapid Wien auf Leihbasis zu Barça wechselte. Nach einem halben Jahr hat Ernüchterung Einzug gehalten.

Der 18-jährige Angreifer hat im Laufe der Saison nur wenige Einsatzgelegenheiten erhalten. Laut “Sport” will Barça das Leihgeschäft, das eigentlich bis Saisonende datiert ist und eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro enthält, im Januar vorzeitig abbrechen! Dadurch soll Geld eingespart werden, das für andere Neuzugänge (z.B. Ferran Torres, Edinson Cavani) eingesetzt werden kann. Für Demir könnte es zunächst einmal zu Rapid Wien zurückgehen. Allerdings steht ein weiterer Transfer bereits im Raum. Angeblich könnte es den Youngster in die Bundesliga ziehen. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen schon länger auf den U21-Nationalspieler blicken und könnten die Gelegenheit auf einen Transfer nun beim Schopfe packen.

Vertraglich ist Demir bis 2023 an Rapid gebunden.

psc 17 Dezember, 2021 13:35