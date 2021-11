Dani Alves verfügt bei Barça über eine sagenhafte Ausstiegsklausel

Der FC Barcelona hat die Rückkehr von Dani Alves in der vergangenen Woche finalisiert. Jetzt werden weitere Vertragsdetails publik.

Wie in Spanien obligatorisch wurde beim brasilianischen Rechtsverteidiger eine Ausstiegsklausel verankert. Diese liegt laut “Radio Catalunya” bei sagenhaften 100 Mio. Euro. Ein natürlich unrealistischer Wert für einen 38-Jährigen. Dieser wird aber ohnehin nicht wechseln: Sein Vertrag ist nur bis Ende dieser Spielzeit datiert und für einen dritten Klub (nach Sao Paulo und Barça) dürfte er nicht mehr auflaufen, sobald er sein erstes Spiel für die Katalanen bestritten hat. Dies könnte bereits am Wochenende im Derby gegen Espanyol der Fall sein. Dani Alves bestritt in der Vergangenheit 422 Ligaspiele für Barça.

psc 18 November, 2021 09:28