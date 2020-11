Barça verzichtet in der Champions League auf Messi & de Jong

Der FC Barcelona verzichtet in der Champions League beim Gastspiel bei Dynamo Kiew am Dienstagabend auf Lionel Messi und Frenkie de Jong verzichten.

Wie Trainer Ronald Koeman am Montag auf einer Pressekonferenz bekanntgibt, werden die beiden geschont und reisen gar nicht erst in die Ukraine: “Sie sind angeschlagen und unsere Situation in der Champions League ist mit neun Punkten komfortabel. Es ist Zeit für sie, sich auszuruhen”, so der Barça-Coach. Verletzt sind Messi und de Jong nicht. Im Gegensatz zu Abwehrspieler Gerard Piqué, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat und wohl monatelang ausfallen wird.

psc 23 November, 2020 14:16