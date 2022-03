Barça diskutiert mit Serie A-Klub über Transfer von Memphis Depay

Da er nicht perfekt ins System von Trainer Xavi passt, könnte Memphis Depay den FC Barcelona unter Umständen nach nur einem Jahr wieder verlassen. Es laufen offenbar entsprechende Diskussionen.

Mit Napoli soll sich ein Verein aus der Serie A konkret bei den Katalanen gemeldet und Interesse am 28-jährigen Niederländer hinterlegt haben. Depay musste sich zuletzt mit einer Jokerrolle abfinden. Etwas, das er auf Dauer nicht tun will. Trotz Vertrag bis 2023 ist ein Abgang des Angreifers in diesem Sommer nicht gänzlich ausgeschlossen. Gespräche zwischen Barça und Napoli sollen bereits laufen.

psc 28 März, 2022 10:24