Barça im Vorteil: Saudis glauben nicht an Transfer von Lionel Messi

Dieser Tage wurde ein unmoralisches Angebot, das Al-Hilal Lionel Messi vorgelegt haben soll, publik. Von der absurden Offerte lässt sich der Superstar aber offenbar nicht blenden, was wiederum positiv für den FC Barcelona ist.

Al-Hilal und die Funktionäre, die sich in Saudi-Arabien für den Fussball verantwortlich zeigen, sind nicht wirklich überzeugt davon, dass Lionel Messi von einem Wechsel überzeugt werden kann. Laut der «Marca» wird deshalb schon nach anderen Stars gesucht, die im Sommer in die Wüste geholt werden sollen.

Die Idee dahinter war klar: Mit dem Messi-Wechsel zu Al-Hilal sollte die Rivalität zwischen Cristiano Ronaldo, der von Manchester United zu Al-Nassr gewechselt war, einen neuen Anstrich bekommen. Doch die Hoffnungen, Messi ins Land zu holen, schwinden allmählich. Und der Optimismus, dass der Deal zustande kommt, scheint nicht sehr gross zu sein.

Die finanziellen Mittel, so wurde es zumindest in den letzten Tagen berichtet, werden jedenfalls ausgeschöpft. Al-Hilal soll Messi ein Angebot vorgelegt haben, das ihm über 400 Millionen Euro Jahresgehalt garantiert. Der 35-Jährige möchte Berichten zufolge mindestens noch ein Jahr in Europa spielen.

Das reichert natürlich die Chancen des FC Barcelona an, der seinen verlorenen Sohn in diesem Sommer unbedingt zurückholen möchte. Barça-Funktionäre wollen sich deshalb angeblich nächste Woche mit den LaLiga-Verantwortlichen austauschen.

aoe 8 April, 2023 11:08