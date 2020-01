Barça & Juve tauschen zwei Supertalente

Der FC Barcelona und Juventus haben sich auf einen Tausch von zwei Youngsters geeinigt.

Wie “Goal” und “Spox” berichten, wird der brasilianische Spielgestalter Matheus Pereira (21) den Gang von Turin nach Barcelona antreten, während der spanisch-venezolanische Stürmer Alejandro Marques (19) von den Katalanen zur alten Dame wechselt. Die Einigung über den Tauschdeal ist erzielt, es fehlen lediglich noch die Medizintests und die Vertragsunterschriften.

Pereira spielte in der Hinrunde noch auf Leihbasis beim französischen Erstligisten Dijon und kam in zehn Ligue 1-Spielen zum Einsatz. Marques gehörte dem Kader der 2. Mannschaft von Barça an und bestritt elf Ligaspiele.

psc 24 Januar, 2020 17:48