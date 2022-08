Barça kann Neuzugänge melden – ein Star wird nicht registriert

Der FC Barcelona steht unter enormem Druck, schliesslich mussten rechtzeitig vor dem Start in die Saison die Neuzugänge gemeldet werden. Bis auf einen Spieler ist das auch gelungen.

Weil der FC Barcelona am Freitag den vierten Finanzhebel umgelegt hatte, war es den Blaugrana möglich, den Grossteil ihrer Neuverpflichtungen zu registrieren. Dieser Akt musste schnellstmöglich vollzogen werden, da an diesem Samstag (21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Rayo Vallecano die neue Saison beginnt.

In Robert Lewandowski, Franck Kessie, Raphinha und Andreas Christensen sind vier Spieler der offiziellen Kontingentliste zu entnehmen. Für einen der fünf Neuzugänge hat es also nicht gereicht – Jules Kounde ist noch nicht spielberechtigt. Sergi Roberto und Ousmane Dembele gehören nach ihren Vertragsverlängerungen dagegen dem Kader an.

aoe 13 August, 2022 15:22