Barça kündigt Transfers von Agüero und Garcia an

Der FC Barcelona kündigt auf seiner Vereinswebsite die Transfers von Sergio Agüero und Eric Garcia an. Beide kommen ablösefrei von Manchester City.

Dass Sergio Agüero und Eric Garcia zum FC Barcelona wechseln würden, hat sich angedeutet. Auf der Homepage des Vereins kündigen die Katalanen an, dass Agüero bereits am Montag um 17:15 Uhr offiziell präsentiert wird. Selbiges soll bei Garcia am Dienstag um 17 Uhr erfolgen.

Mit Manchester City scheiterten die beiden Profis, die ihre Verträge in England nicht verlängern wollten, jüngst im Champions-League-Finale am FC Chelsea. Während Agüero bei Barça bis 2023 unterschreibt, erhält Garcia wohl einen längerfristigen Kontrakt.

adk 31 Mai, 2021 15:59