Barça legt sich wohl auf Xavi fest

Der FC Barcelona will sportlich einfach nicht in Fahrt kommen. Im Zuge dessen wackelt der Trainerstuhl von Ronald Koeman bedenklich. Der frühere Barça-Star Xavi Hernandez soll dem Niederländer bei Entlassung nachfolgen.

Die Nerven beim FC Barcelona liegen nahezu blank, vor allem in der Vorstandsetage. Wie lange sich Ronald Koeman nach dem äusserst durchwachsenen Start in die neue Saison noch im Amt halten kann, ist ungewiss. In der spanischen Presse wird schon länger über seine bevorstehende Entlassung berichtet.

Sollte Koeman seinen Job in nächster Zeit loswerden, ist offenbar Xavi Hernandez die Wunschlösung der Verantwortlichen. Das berichtet zumindest die “Mundo Deportivo”, nach der die Suche nach einem Koeman-Erbe bereits in vollem Gang sei.

Entscheidend dabei ist – im Gegensatz zu der Berichterstattung in den Vorwochen -, dass Vereinsvorsteher Joan Laporta seine Vorbehalte gegenüber Xavi abgelegt haben soll. Der 41-Jährige trainiert momentan den katarischen Al-Sadd SC, bei dem er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Xavi war in der jüngeren Vergangenheit aber nicht der einzige Kandidat, der durch den Blätterwald getrieben wurde. Unlängst hiess es noch, dass auch Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez sehr gute Chancen habe.

aoe 25 September, 2021 10:37