Barça plant Vertragsverlängerungen mit Xavi und Busquets

Der FC Barcelona plant langfristig mit Trainer Xavi und will auch Mittelfeldroutinier Sergio Busquets einen neuen Vertrag anbieten.

Dies bestätigt Präsident Joan Laporta am Dienstag auf einer Pressekonferenz, an der er auch über Lionel Messi spricht. Xavi ist seit November 2021 Trainer der Katalanen und befindet sich mit der Mannschaft auf Meisterkurs. Sein Vertrag läuft derzeit bis Juni 2024. Selbst bei einem Verpassen des Titels will Laporta weiterhin mit dem Ex-Profi zusammenarbeiten. «Ich plane, den Vertrag mit Xavi zu verlängern, auch wenn er die Meisterschaft nicht gewinnt», sagt der Klubboss.

Ausserdem denke man auch daran, mit Busquets zu verlängern. Der 34-jährige Routinier steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag und wird unter anderem von Inter Miami umgarnt. Xavi möchte weiterhin mit dem Mittelfeldprofi zusammenarbeiten, dieser müsste bei einer Verlängerung aber wohl eine beträchtliche Gehaltsreduktion in Kauf nehmen. Die Entscheidung liegt letztlich beim Spieler.

psc 7 März, 2023 16:40