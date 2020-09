Barça-Coach Koeman baut voll auf Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé wurde in dieser Woche medial kurzzeitig mit einem möglichen Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Dazu wird es definitiv nicht kommen.

Trainer Ronald Koeman hat sich eindeutig positioniert und betonte auf einer Pressekonferenz, dass er in dieser Saison fix mit dem Weltmeister plant. “Ich werde auf ihn zählen. Er war in den ersten Wochen sehr gut, letzte Woche hatte er einen Hänger. Heute hat er wieder gut trainiert und ich zähle auf ihn. Aber es gibt auch Entscheidungen vom Verein und vom Spieler.” Dembélé ist noch bis 2022 an Barça gebunden.

Ist der 23-Jährige fit und macht er sich das Leben nicht mit Undiszipliniertheiten kompliziert, ist er weiterhin ein Topspieler. Diese Einschätzung scheint Koeman zu haben.

psc 30 September, 2020 15:49