Barça schliesst Januar-Transfer von Antonio Rüdiger aus

Der zuletzt als mögliches Transferziel gehandelte Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger wird im Januar nicht zum FC Barcelona wechseln.

Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, schliessen die Katalanen einen Transfer des Abwehrspielers in der anstehenden Transferperiode aus. Rüdiger muss bei Chelsea weiterhin um seine Einsatzzeiten kämpfen. In der Premier League ist der deutsche Nationalspieler in dieser Saison bislang nur zu einem einzigen Einsatz gekommen. Trainer Frank Lampard vertraut in der Innenverteidigung auf andere Akteure.

Ein Wechsel Rüdigers, gerade auch im Hinblick zur Sicherung eines Platzes im deutschen EM-Kader im kommenden Jahr, ist nach wie vor möglich. Er muss sich aber nach anderen Optionen umsehen. Barça ist keine.

psc 9 Dezember, 2020 10:54