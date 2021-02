Wie “Esport 3” berichtet, steigerte der 18-Jährige die Intensität in der vergangenen Woche und belastete das operierte Knie stärker. Dieses reagierte allerdings nicht gut. Der Rückschlag führte sogar zu einer neuerlichen Operation von Fati. Frühestmöglicher Zeitpunkt des Comebacks ist nun nicht Ende Februar, wie ursprünglich gedacht, sondern April. Ob der Jungstar in dieser Saison überhaupt noch spielen kann, ist zurzeit fraglich und hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Auch die EM-Teilnahme mit Spanien ist akuter Gefahr.

Ansu Fati's recovery after being operated on his internal meniscus on November 8th has suffered its first major setback. He increased the workload a week ago, but his knee didn't respond as well. He's expected to be back in April, but Barça don't want to put any dates. [sport] pic.twitter.com/hAgFIIZEUQ

— barcacentre (@barcacentre) February 5, 2021