Barça-Stars wegen Einzelkritik offenbar sauer auf Koeman

Der FC Barcelona steckt weiterhin in der Krise. Nach dem 0:2 gegen Atlético Madrid steht Cheftrainer Ronald Koeman noch mehr unter Zugzwang, soll auch sein Verhalten rund um die Partie im Wanda Metropolitano für Zündstoff gesorgt haben.

Weil der 19-jährige Nico Gonzalez gegen Atlético Madrid eine schwache Leistung zeigte, gab es von Ronald Koeman öffentlich Kritik. “Man darf nicht so viel Platz lassen, wenn wir den Ball verloren haben. Wir müssen im Mittelfeld enger dran sein, Nico hat Lemar allein gelassen. (…) Im Mittelfeld muss man eng an den Gegenspielern dran bleiben, gerade bei Läufen in die Tiefe. Mit dem 0:1 wurde es kompliziert”, wurde der Cheftrainer des FC Barcelona im Anschluss von “Goal” zitiert.

Laut spanischen Medien habe Koeman deshalb angeblich den Unmut einiger Spieler seiner Mannschaft auf sich gezogen. Gonzalez, der bereits nach 45 Minuten für Sergi Roberto ausgewechselt wurde, soll auf der Heimreise nach Barcelona geknickt gewesen sein. Seine Teamkollegen hätten ihn jedoch aufgemuntert, nachdem Koeman ihn kritisierte. Wie lange es noch mit dem Niederländer als Barça-Coach weitergeht, ist offen.

adk 3 Oktober, 2021 16:45