Barça überrascht mit neuem Trikot

Der FC Barcelona präsentiert am Freitag das neue Auswärtsleibchen für die kommende Saison – und weiss dabei zu überraschen.

Während die Katalanen in dieser Saison auswärts in Gelb antreten, laufen sie nächste Saison in schwarzen Shirts auf! Eine durchaus aussergewöhnliche und überraschende Wahl:

psc 31 Juli, 2020 10:16