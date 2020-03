Barça steht vor dem Transfer von Sforza

Das argentinische Supertalent Juan Sforza wird wohl in Kürze zum FC Barcelona wechseln.

Laut “Mundo Deportivo” ist das Engagement des 17-jährigen Mittelfeldtalent, das von Messis Stammklub Newell’s Old Boys stammt, nur noch Formsache. Die Verbindungen von Juan Sforza zum Barça-Superstar sind eng: Er wird nämlich von Lionel Messis Bruder Matias beraten.

Am Youngster sind auch zahlreiche weitere Topklubs wie Milan, Inter, Juventus, Napoli, der AS Rom, der FC Bayern, PSG, Manchester City und West Ham interessiert. Sie alle dürften gegen Barça aber den Kürzeren ziehen. Angeblich könnte der Transfer Ende März finalisiert werden. Vereinfacht wird ein Wechsel durch die Tatsache, dass Sforza auch über den italienischen Pass verfügt und somit ein Engagement in Europa kein Problem ist.

psc 4 März, 2020 18:07