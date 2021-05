Barça wirbt um Nationalspieler Robin Gosens

Der FC Barcelona will sich im Sommer auf der Position des Linksverteidigers unbedingt verstärken. Im Fokus steht Robin Gosens von Atalanta.

Der 26-Jährige zählt in der Serie A hinten links zu den Besten seines Fachs. Laut der katalanischen Zeitung “Sport” bemüht sich Barça um ein Engagement des 26-jährigen Nationalspielers, der an der EM für Deutschland auflaufen wird. Vertraglich ist der Abwehrspieler nur noch ein Jahr an Atalanta gebunden. Auch andere Topklubs wie Manchester City, Juventus oder die beiden Mailänder Klubs buhlen indes um Gosens.

Aus Barça-Sicht bietet sich mit dem Leipziger Verteidiger Angeliño eine Alternative. Der 24-Jährige wird im Sommer von RB Leipzig erst einmal definitiv übernommen. Ob er sich eine Rückkehr in die spanische Heimat zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen kann, ist offen.

psc 24 Mai, 2021 09:48