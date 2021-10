Barça würde Fati-Verlängerung gerne bis zum Clásico fixieren

Der FC Barcelona würde den bis 2022 datierten Vertrag mit Ansu Fati gerne darüberhinaus verlängern. Noch vor dem kommenden Sonntag (24. Oktober) könnte es wohl soweit sein.

Bevor der FC Barcelona und Real Madrid zum Spitzenspiel in LaLiga am besagten Tag aufeinandertreffen, will Barça die Vertragsverlängerung mit Ansu Fati unter Dach und Fach gebracht haben. Dies berichtet die katalanische Sportzeitung “Mundo Deportivo”.

Zwar könnten die Barcelona-Verantwortlichen Fatis Vertrag mittels Option auch automatisch um zwei weitere Jahre verlängern, doch gibt sich der Klub bemüht, mit dem 18 Jahre alten Offensivtalent einen neuen und vermutlich noch längerfristigen Kontrakt aufzusetzen.

adk 17 Oktober, 2021 16:31