Barça gibt Angebot für Ajax-Profi Nicolas Tagliafico ab

Der FC Barcelona meint es mit Linksverteidiger Nicolas Tagliafico sehr ernst und will den Argentinier unbedingt unter Vertrag nehmen.

Und offenbar zieht es auch den Gaucho zu den Katalanen: Er will Ajax noch in diesem Monat verlassen. Laut Transferexperte Gerardo Romero bietet Barça eine Leihe mit Kaufpflicht für 4 Mio. Euro. Zudem wird Youngster Alejandro Balde (18) im Tausch angeboten. Tagliafico steht in Amsterdam bis 2023 unter Vertrag, ist auf der linken Abwehrseite allerdings nicht mehr gesetzt. Mit einem Wechsel zu Barça ginge für ihn ein Traum in Erfüllung.

Allerdings muss der La Liga-Klub vor einer Verpflichtung noch Spieler abgeben bzw. verkaufen. Die Hoffnungen ruhen auf Ousmane Dembélé, der den Verein nach Möglichkeit noch bis am kommenden Montag verlassen soll.

psc 25 Januar, 2022 11:59