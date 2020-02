Barça-Präsident Bartomeu bestellt Eric Abidal zum Rapport

Barcelonas Klubpräsident Josep Maria Bartomeu wird sich noch am Mittwoch mit Sportdirektor Eric Abidal treffen. Es geht um kritische Äusserungen des Franzosen, die die Spieler auf die Palme gebracht hatten.

Laut dem katalanischen Radiosender “RAC1” wird die Unterredung zwischen Bartomeu und Abidal über die Bühne gehen, sobald der Barça-Boss von einer Geschäftsreise zurückkehrt. Der Sportdirektor muss sich beim Chef für seine kritischen Aussagen in einem Interview mit der Zeitung “Sport” erklären. Dort sprach er von Kommunikations- und Einstellungsproblemen der Spieler, die zur Entlassung von Ernesto Valverde geführt hätten.

Barça-Captain Lionel Messi äusserte sich am Dienstagabend via Instagram kritisch über die Worte von Abidal und schrieb: “Ich mache so etwas wirklich nicht gerne, aber ich denke, dass jeder seine Entscheidungen sorgfältig treffen und sich um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert – und wir sind auch die ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen. Die sportliche Führung sollte sich ebenso ihre Verantwortlichkeiten bewusst machen und vor allem Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen.”

psc 5 Februar, 2020 11:39