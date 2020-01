Barça: Xavi könnte Ernesto Valverde beerben

Barça-Legende Xavi könnte schon bald zu seinem Stammklub zurückkehren – als neuer Cheftrainer bei den Profis.

Die spanische Zeitung “Mundo Deportivo” bringt den 39-Jährigen bereits mit der Nachfolge von Ernesto Valverde in Verbindung. Der 55-Jährige ist vertraglich nur noch bis Saisonende an Barça gebunden und nicht unumstritten. Das Ausscheiden aus der spanischen Supercopa gegen Atlético am Donnerstagabend war ein weiterer herber Schlag. Vielleicht kommt es schon bald zu einem Trainerwechsel. Xavi, der zurzeit als Trainer in Katar bei Al Sadd engagiert ist, könnte in diesem Fall zum Handkuss kommen.

“RAC1” berichtet, dass Barça-Verantwortliche derzeit sogar für Gespräche mit Xavi in Doha weilen.

psc 10 Januar, 2020 15:11