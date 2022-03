Barça will Antonio Rüdiger unbedingt und trifft den Berater

Wie “Sky”-Reporter Florian Plettenberg berichtet, gab es am Mittwochabend ein Treffen zwischen Rüdiger-Berater Sahr Senesie und Barça-Boss Mateu Alemany sowie dessen Berater Jordi Cruyff. Rund drei Stunden unterhalten sich die Parteien in einem Luxushotel in Barcelona. Barça will Rüdiger offenbar unbedingt verpflichten. Im jungen Team der Katalanen soll er als neuer Abwehrchef fungieren.

Trainer Xavi ist vom deutschen Nationalspieler voll und ganz überzeugt. Dass angesichts des auslaufenden Vertrags des Innenverteidigers bei Chelsea keine Ablöse fällig wird, kommt dem La Liga-Klub aufgrund der finanziellen Engpässe zugute.

🚨Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 31, 2022