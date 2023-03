Berater Jorge Mendes bietet Ansu Fati in ganz Europa an

Auch wenn Barça-Präsident Joan Laporta vor nicht allzu langer Zeit betont hat, dass Ansu Fati bei den Katalanen langfristig eine Rolle spielt, könnte offenbar doch schon im Sommer ein Wechsel des 20-Jährigen anstehen.

Dieser ist mit seiner Rolle in Barcelona derzeit alles andere als zufrieden. Trainer Xavi setzt in der Offensive eher auf andere Kräfte. Ansu Fati muss sich häufig mit der Rolle des Reservisten oder Edeljokers abfinden. Wie der katalanische Journalist Joan Fontes berichtet, ist Berater Jorge Mendes derzeit sehr umtriebig und bietet den Youngster bei zahlreichen europäischen Topklubs an.

Bislang schien es aber wenig positive Rückmeldungen gegeben zu haben. Ein konkretes Angebot für Fati traf bei Barça bis anhin jedenfalls nicht an. Vertraglich ist de Stürmer noch bis 2027 gebunden.

psc 8 März, 2023 15:28