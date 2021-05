Bestätigt: Barça-Juwel Ansu Fati wurde erneut operiert

Der Meniskus macht dem 18-Jährigen weiterhin zu schaffen. Wie die Katalanen am Abend bestätigen, unterzog sich Fati einem Eingriff. Der portugiesische Arzt Dr. Jose Carlos Noronha hat am linken Knie eine Arthroskopie vorgenommen.

Seit vergangenem November konnte der junge Angreifer keine Spiele mehr bestreiten. Wann er wieder zur Verfügung steht, ist offen. In dieser Saison wird er aber nicht mehr zum Einsatz gelangen. Auch an der EM wird Fati nicht auflaufen.

❗ LATEST NEWS

Ansu Fati has undergone an arthroscopy in his left knee

🔗 All the details: https://t.co/p50J9sO3eB pic.twitter.com/CzsDyLxMfr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2021