Bestätigt: Barça-Profi Pedri fällt wochenlang aus

Der 20-Jährige hat sich beim 2:2 gegen Manchester United in der Europa League am rechten Oberschenkel verletzt und muss erst einmal aussetzen. Eine Ausfallzeit gibt Barça nicht an, spanische Medien rechnen aber mit einer drei- bis vierwöchigen Pause. In jedem Fall verpassen wird Pedri das Rückspiel bei ManUtd in der kommenden Woche.

Tests this morning have confirmed that Pedri has injured his right hamstring. The player will be unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/Oy6zgVw1AN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 17, 2023