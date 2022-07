Bestätigt: FC Barcelona gibt Rey Manaj an den FC Watford ab

Rey Manaj wird fortan für den FC Watford auf Torejagd gehen. Der Stürmer, der zuletzt vom FC Barcelona an Spezia Calcio verliehen war, unterschrieb bei den Engländern einen Dreijahresvertrag. Der FC Barcelona besitzt zudem ein Vorkaufsrecht und eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent. Für die Profis von Barça bestritt der 25-jährige Albanien, der 2020 von Albacete kam, nie ein Pflichtspiel.

✍️ We're pleased to confirm the signing of Albania international striker Rey Manaj from Barcelona!

Welcome to Watford, Rey. ✌️

— Watford Football Club (@WatfordFC) July 12, 2022