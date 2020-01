Carles Perez verlässt Barça in Richtung AS Rom

Der beim FC Barcelona kaum eingesetzte Mittelfeldspieler Carles Perez verlässt den Klub definitiv und wechselt in die Serie A.

Wie spanische und italienische Medien berichten, haben sich der AS Rom und Barça über eine Ablöse von 13 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro Boni geeinigt. Carles Perez wird ohne Rückkaufoption zum italienischen Topklub wechseln. Die Katalanen hätten bei einem allfälligen Weiterverkauf aber ein Matching Right.

Der 21-Jährige wird am Mittwoch in die italienische Hauptstadt reisen und dort die obligatorischen Medizintests bestreiten. Er spielte bei Barça auch in dieser Saison eine untergeordnete Rolle und kam bislang erst zu 13 Pflichtspieleinsätzen.

psc 28 Januar, 2020 19:49