Champions-League-Saison für Lewandowski vorzeitig beendet

Wenn der FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr) bei Viktoria Pilsen in der Champions League antritt, wird Robert Lewandowski fehlen. Aus einem guten Grund.

Xavi gönnt Robert Lewandowski eine Verschnaufpause. Weil es für den FC Barcelona in der Champions League um nichts mehr geht, die Katalanen bereits ausgeschieden sind und als Europa-League-Teilnehmer, feststehen, wird der polnische Nationalspieler gegen Viktoria Pilsen nicht mehr mitwirken.

Der FC Barcelona hat bereits am Montagmorgen seinen Kader veröffentlicht – und darin fehlt Lewandowski. Xavi ist es scheinbar lieber, wenn der 34-jährige Stürmer in LaLiga wieder fit dabei ist. Dort geht es für Barça am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen Almería.

adk 31 Oktober, 2022 11:06