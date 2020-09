Coutinho erhält bei Barça eine neue Rückennummer

Diese wurde bei den Katalanen in der Vergangenheit unter anderem von Klublegende Johan Cruyff getragen. Auch Thierry Henry und Javier Mascherano waren einst mit dieser Nummer unterwegs.

Nötig wurde der Nummernwechsel für Coutinho, da Antoine Griezmann die Nummer 7 übernahm, die der Brasilianer vor seinem temporären Wechsel zum FC Bayern trug.

New number looks good on you, @Phil_Coutinho 👌 pic.twitter.com/P4IfZ96FIg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2020