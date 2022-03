Dani Alves rät Kumpel Messi zur Barça-Rückkehr

Dani Alves ist Ende des vergangenen Jahres nach mehr als fünf Jahren zum FC Barcelona zurückgekehrt. Der Brasilianer hofft, dass es ihm sein Freund Lionel Messi bald gleichtut.

Die beiden spielten bei den Katalanen jahrelang äusserst erfolgreich Seite an Seite. Und Dani Alves hofft, dass es bald zu einem Revival kommt. Der 38-jährige Routinier blickt eher betrübt nach Paris, wo Lionel Messi aus seiner Sicht nicht glücklich wird. “Für mich sieht es so aus, dass Leo keine Freude hat. Er ist aus meiner Sicht fehl am Platz. Ich sage etwas, das mir Leo immer gesagt hat: ‘Wo wirst du besser sein als hier?’ Er hatte recht damit. Ich habe es selbst erfahren”, wird Alves von “ESPN” zitiert. Der Rechtsverteidiger hält unmissverständlich fest: “Ich hoffe, dass Messi zurückkommt.”

Schenkt man französischen Medienberichten Glauben, wird es dazu zumindest im Sommer nicht kommen. Der Zauberfloh wolle sich nicht aus Paris zurückziehen und PSG nach einer durchwachsenen ersten Saison mit frühem Ausscheiden aus der Champions League zu Erfolgen führen. Sein Vertrag ist bis Juni 2023 datiert.

