De Jong: «Sehe mich so lange wie möglich bei Barcelona»

Frenkie de Jong will dem FC Barcelona weiter erhalten bleiben. Der Niederländer hofft auf weitere Barça-Jahre.

Im vergangenen Sommer wurde Frenkie de Jong intensiv mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Es wurde gar spekuliert, der FC Barcelona würde proaktiv daran arbeiten, den Mittelfeldspieler gegen seinen Willen zu verkaufen. Letztlich blieb der 25-Jährige bei den Katalanen.

Und das ist gut so, wie er findet. «Ich bin sehr glücklich in Barcelona. Wenn ich spiele, ist es grossartig und in Bezug auf das Leben hier ist das Leben perfekt. Ich sehe mich so lange wie möglich bei Barcelona», sagt de Jong dem «Telegraaf». «Ich persönlich hoffe auf weitere acht bis zehn Jahre.» Vertraglich ist er jedenfalls noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden.

adk 20 November, 2022 12:18