Debüt-Tor für Memphis “wunderbar” – Angreifer dennoch “enttäuscht”

Memphis Depay erzielte am Samstagabend seinen Debüt-Treffer für den FC Barcelona. Dennoch war der Niederländer unzufrieden, kam Barça bei Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 hinaus.

Der FC Barcelona lässt bereits am 2. Spieltag in LaLiga Punkte liegen – und genau deshalb konnte sich Memphis Depay nicht ausgelassen über seinen ersten Barça-Treffer in einem Pflichtspiel freuen.

“Es ist wunderbar, ein Tor zu schiessen, aber ich bin enttäuscht über das Ergebnis”, sagte der Angreifer nach dem Spiel. “Es gibt zwei Gesichter. Ich kann mein erstes Tor nicht wirklich geniessen, weil wir die drei Punkte nicht holen konnten.”

Laut dem Neuzugang, der ablösefrei aus Lyon kam, war es “ein hartes Spiel, aber mein erstes Tor für den Verein zu schiessen, bedeutet mir natürlich sehr viel und ich möchte noch mehr davon machen.” Als nächstes geht es für Barça in LaLiga gegen Getafe, bevor es am darauffolgenden Wochenende zu einem wichtigen Duell mit Sevilla kommt.

adk 22 August, 2021 11:58