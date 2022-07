Der FC Barcelona steht vor dem Transfer von Raphinha

Der FC Barcelona will sich gerne mit Raphinha verstärken. Nun soll ein Deal mit Leeds United vor dem Abschluss stehen.

Bereits seit geraumer Zeit wird Raphinha beim FC Barcelona als Neuzugang gehandelt. Schien zuletzt noch der FC Chelsea Favorit auf eine Verpflichtung des Brasilianers zu sein, ist nun offenbar Barça in der Pole-Position. Wie die spanische Sportzeitung “Sport” angibt, steht ein Wechsel des 25-Jährigen zur Blaugrana sogar unmittelbar bevor.

Demnach hätten sich der FC Barcelona und Leeds United auf eine Ablöse in Höhe von 55 Mio. Euro plus Boni geeinigt. Weil Raphinha von Ex-Barça-Star Deco vertreten wird, soll dieser hinter den Kulissen die notwendigen Fäden ziehen, um seinem Klienten bereits in Kürze den Wechsel ins Camp Nou zu ermöglichen.

adk 11 Juli, 2022 09:16