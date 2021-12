Edinson Cavani hat sich entschieden: Er will zu Barça

Der uruguayische Torjäger Edinson Cavani hat eine Entscheidung getroffen: Er will Manchester United im Januar verlassen und zum FC Barcelona wechseln.

Die Katalanen suchen händeringend nach Verstärkung für die Offensive. Neben Ferran Torres von Manchester City soll im Winter mindestens ein weiterer Angreifer kommen. Nun scheint man in der Personalie Cavani einen Durchbruch erzielen zu können. Laut einem Bericht von “TyC Sports” hat der 34-Jährige den Boca Juniors, die ebenfalls an seinen Diensten interessiert sind, eine Absage erteilt. Und zwar mit der Begründung, dass er sich für einen Wechsel zu Barça entschieden habe.

Bei ManUtd steht Cavani eigentlich noch bis Saisonende unter Vertrag. Der Klub legt ihm aber offenbar keine Steine in den Weg. Ob der La Liga-Klub überhaupt eine Ablöse bezahlen muss, ist unklar.

Nach Angaben von Transferexperte Gerard Romero soll der Stürmer bei Barça einen Vertrag bis 2023 unterzeichnen, der ihm bis Sommer ein Gehalt von 3,5 Mio. Euro (plus 1 Mio. Euro Bonus) sichert. In der kommenden Saison erhält er 4 Mio. Euro (plus 1,5 Mio. Euro Bonus).

psc 17 Dezember, 2021 09:07