Everton beschäftigt sich mit Coutinho

Der FC Barcelona würde einem Wechsel bei einem passenden Angebot für Philippe Coutinho sofort zustimmen. Bisher mangelt es jedoch an potenziellen Abnehmern. Der FC Everton könnte demnächst einen ersten Anlauf starten.

Philippe Coutinho bietet sich offenbar die Möglichkeit, in die Premier League zurückzukehren. Der FC Everton hat den strauchelnden Brasilianer laut “Marca” ins Visier genommen und kann sich vorstellen, Coutinho auf Leihbasis inklusive Kaufoption unter Vertrag zu nehmen.

Das grosse Problem: Es scheint nicht wirklich klar, in was für einem Zustand sich Coutinho befindet. Aufgrund eines Aussenmeniskuseinriss, der operativ behandelt werden musste, ist der flexibel einsetzbare Offensivmann bereits seit Anfang des Jahres ausser Gefecht gesetzt.

Barça möchte den noch bis 2023 gebundenen Topverdiener in diesem Sommer einmal mehr versilbern und soll dafür bereit sein, grosse finanzielle Einbussen in Kauf zu nehmen. Die 135 Millionen Euro, welche die Blaugrana einst für Coutinho zahlten, wird der 29-Jährige in seiner Karriere nicht mehr einspielen.

aoe 3 Juli, 2021 10:48