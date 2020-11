Ezequiel Garay wird Barça und Liverpool angeboten

Der argentinische Abwehrspieler Ezequiel Garay ist weiterhin ohne Verein. Der 34-jährige Routinier bietet seine Dienste nun Liverpool und dem FC Barcelona an.

Die beiden Topklubs sind in der Abwehr wegen Verletzungssorgen derzeit dezimiert. Wie die “Sport” berichtet, würde Garay gerne bei einem der beiden Vereine unterkommen. Er bietet seine Dienste via Berater und Vermittler sowohl den Reds wie auch Barça an. Bislang hat allerdings noch kein Klub angebissen. Bei den Katalanen denkt man aber nach dem Ausfall von Gerard Piqué über eine Verpflichtung nach.

Liverpool scheint dagegen eher auf vorhandene (jüngere) Kräfte setzen zu wollen. Garay soll nicht ins Profi passen. Bis im Sommer war der Innenverteidiger beim FC Valencia beschäftigt.

psc 27 November, 2020 16:29