Mehrere Faktoren: Barça-Abschied von Messi rückt immer näher

Barça-Legende Lionel Messi könnte die Katalanen im Sommer tatsächlich verlassen und nach Paris wechseln. Gleich mehrere Faktoren sprechen inzwischen dafür.

Die Lage beim La Liga-Klub ist äusserst angespannt: Riesige Schulden in Höhe von mehr als einer Milliarde belasten den Klub schwer. Zudem fehlt nach wie vor eine gewählte und legitimierte Klubführung: Erst am 7. März wird der neue Präsident gewählt. Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, könnte Messi den Verein nach insgesamt 21 Jahren tatsächlich verlassen. Ein neuer Vertrag für den Zauberfloh kann wohl nicht mehr finanziert werden.

Dass Messi für ein Abenteuer bei einem neuen Klub bereit ist, bewies er bereits im vergangenen Jahr, wo er einen Transfer forcierte, der ihm dann allerdings vom mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Josep Maria Bartomeu verwehrt wurde.

Per Ende Juni läuft Messis aktueller Kontrakt bei Barça aus. Er kann bereits seit dem 1. Januar mit anderen Vereinen verhandeln, wobei er dies aus Respekt vor seinem langjährigen Arbeitgeber bislang nicht tut. Es zeichnet sich aber ab, dass der 33-Jährige bei PSG unterkommt: Dort spielt mit Neymar ein dicker Freund vor ihm, der bereits vor einiger Zeit ankündigte, dass er nächstes Jahr unbedingt wieder mit dem Argentinier zusammenspielen will. Der Trainerwechsel hin zu Mauricio Pochettino spricht ebenfalls für einen Messi-Wechsel zum Ligue 1-Verein. Nicht nur ist Pochettino ein Landsmann Messis, sondern auch noch ein “Kind” von den Newell’s Old Boys aus Rosario, woher auch Messi stammt.

PSG-Sportdirektor Leonardo kündigte in der Vergangenheit bereits an, dass “grosse Spieler wie Messi immer auf der Liste von PSG” stehen würden. Eine Transferoffensive dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

psc 27 Januar, 2021 14:23