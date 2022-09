Barça kann für die vergangene Saison einen Mega-Gewinn ausweisen

Der hoch verschuldete FC Barcelona gibt bekannt in der vergangenen Saison einen Gewinn von 98 Millionen Euro erzielt zu haben.

Vor Jahresfrist gerieten die Katalanen in grosse Probleme, die sogar dazu führten, dass sie Lionel Messi nicht mehr mit einem neuen Vertrag ausstatten konnten. Es folgte ein Wechsel der Führung. Diese hat einige Deals eingetütet, die Barça grosse Einnahmen brachten. Beispielsweise einen Deal mit Spotify, der nun die Namensrechte am Stadion trägt. Nach Angaben von Barça wurde in der Saison 2021/22 nun ein Gewinn von knapp 100 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz betrug für das Geschäftsjahr insgesamt 1’017 Millionen Euro.

Für die laufende Saison wird nach Abschlüssen weiterer Sponsoringverträge noch einmal ein deutlich höherer Gewinn erwartet, gibt der Klub ausserdem bekannt. Die Prognose liegt bei 274 Mio. Euro. Durch Gehaltskürzungen könnte der Gewinn sogar noch höher ausfallen.

psc 20 September, 2022 15:47