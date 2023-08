Fix: Die PSV Eindhoven krallt sich Sergiño Dest

Sergiño Dest kehrt definitiv in die Niederlande zurück. Die PSV Eindhoven sichert sich die Dienste am Aussenverteidiger.

Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis vom FC Barcelona zum Verein aus der Eredivisie. Dest verfügt über die amerikanische und die niederländische Staatsbürgerschaft, wobei er für das US-Team aufläuft. Bereits in der vergangenen Saison war er ausgeliehen. Damals an den AC Mailand, wo er allerdings nicht wie gewünscht reüssieren konnte. Nun beginnt er in Eindhoven ein neues Kapitel.

Sein neuer Verein hat sich auch eine Kaufoption gesichert.

psc 21 August, 2023 09:11