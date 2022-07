Deshalb möchte Frenkie de Jong nicht zu ManUtd

Obwohl Barcelonas Mittelfeldspieler Frenkie de Jong intensiv von Manchester United umgarnt wird und die Katalanen dem Wechsel aus finanziellen Gründen längst zustimmen würden, will der 25-Jährige lieber im Camp Nou bleiben. Ein Grund ist auch Erik ten Hag.

Der neue ManUtd-Coach wurde zuletzt als möglicher Faktor für einen de Jong-Wechsel auf die Insel ins Feld geführt. Schliesslich arbeiteten beide bei Ajax Amsterdam sehr erfolgreich zusammen. Laut einem Bericht von “The Athletic” pflegten die beiden aber keine besondere Beziehung. Der Trainer ist für de Jong demnach kein Faktor, um sich den Red Devils anzuschliessen.

Obwohl er dort mehr Geld verdienen könnte als in Barcelona würde er offenbar lieber beim La Liga-Klub bleiben. Vor allem auch, weil er dann in der Champions League spielen kann. Bei ManUtd ist dies in der kommenden Saison nicht möglich.

Zuletzt machten Spekulationen die Runde, dass Barça den niederländischen Nationalspieler sogar dazu auffordert auf rund die Hälfte seines Gehalts zu verzichten, damit die finanziellen Engpässe kleiner werden. Dies hat heftige Reaktionen ausgelöst – unter anderem bei TV-Experte Gary Neville, der sich in einem Tweet entrüstet zeigte.

psc 26 Juli, 2022 15:43