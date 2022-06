Frenkie de Jong hat Barça und ManUnited mitgeteilt, wie er plant

Der FC Barcelona und Manchester United sollen sich hinsichtlich eines Transfers von Frenkie de Jong so gut wie einig sein. Derweil würde der Niederländer wohl aber lieber nicht wechseln.

Laut der katalanischen Zeitung “Sport” will Frenkie de Jong am liebsten beim FC Barcelona bleiben. Ein Transfer scheint dennoch realistisch. Barça sehe in de Jong einen Spieler, der einen hohen Millionenbetrag in die Kassen spülen kann. Angeblich ist Manchester United bereit, bis zu 80 Mio. Euro für den 25-jährigen Mittelfeldspieler zu überweisen.

Ob es nun zum Deal kommt? Gemäss “Sport” ist De Jong fest entschlossen, in Barcelona zu bleiben. Im Moment habe er nicht die Absicht zu gehen, und er habe dies beiden Vereinen mitgeteilt, heisst es. Es bleibt somit spannend.

