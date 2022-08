Goalie kommt ablösefrei von Barça: Bournemouth landet Transfer-Coup

Neto stand zuletzt drei Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag. Bei den Katalanen hat sich der Brasilianer, der hinter Stammkeeper Marc-André ter Stegne nur die Nummer zwei war, nun verabschiedet. Der AFC Bournemouth hat bestätigt, sich die Dienste des 33-Jährigen gesichert zu haben – und zwar ablösefrei.

AFC Bournemouth are delighted to confirm the signing of experienced goalkeeper Neto on a free transfer from Barcelona ✍️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 7, 2022