Barça-Jungstar Ansu Fati könnte degradiert werden

Barcelonas Nachwuchsjuwel Ansu Fati könnte bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs beim FC Barcelona vorerst in die 2. Mannschaft degradiert werden.

Laut “Sport” könnte der 17-Jährige dabei mithelfen die zweite Mannschaft bei den allfälligen Aufstiegsplayoffs in die Segunda Division zu führen. Ansu Fati hat bei Barça in dieser Saison bereits an der Seite der Superstars um Lionel Messi und Co. für Furore gesorgt. Vor dem coronabedingten Unterbruch wurde es allerdings etwas ruhiger und er konnte nicht mehr so brillieren wie noch in der Hinrunde.

Den Rest dieser Saison, wenn sie denn in Spanien überhaupt noch ausgetragen wird, könnte er bei der zweiten Mannschaft verbringen.

psc 23 April, 2020 15:35