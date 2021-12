Jungstar Karim Adeyemi schwärmt für Barça

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi spricht über das Interesse des FC Barcelona. Er fühlt sich geschmeichelt.

“Barça ist einer der besten Klubs der Welt und ich bin stolz, dass sie mich mögen. Ob ich mir vorstellen kann, in Zukunft für sie zu spielen? Na sicher. Es ist ein toller Verein und wenn ich irgendwann wechseln möchte, könnte es sein”, sagt der 19-Jährige am Montag anlässlich der Verleihung des Golden Boy-Awards in Turin. Ein Transfer des Profis von Red Bull Salzburg zu den Katalanen scheint vorderhand allerdings kein konkretes Thema zu sein. Adeyemi habe Barça bereits abgesagt, schreibt “Sky”. Die Katalanen fokussieren sich denn auch auf andere Kandidaten. Im Winter sind etwa Ferran Torres und Edinson Cavani im Gespräch. Für kommenden Sommer könnte man sogar auf die Karte Erling Haaland setzen.

Adeyemi wiederum soll Borussia Dortmund bereits die Zusage für einen Wechsel nach dieser Saison gegeben haben. Noch sind allerdings zwischen den Klubs die Ablösemodalitäten zu klären.

psc 14 Dezember, 2021 09:22