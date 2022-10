Kessie bei Barça unglücklich? Berater: «Das sind alles Fake News»

Franck Kessie hat beim FC Barcelona noch keinen Stammplatz inne. Sein Berater dementiert jedoch, dass sein Klient unglücklich sei.

Im Sommer schloss sich Franck Kessie nach seinem Abgang von der AC Mailand ablösefrei dem FC Barcelona an. Bei den Katalanen stand der Ivorer von zwölf Einsätzen allerdings erst viermal in der Startelf.

Dass der Mittelfeldspieler deshalb unzufrieden wäre, weist sein Agent zurück. «Das sind alles Fake News, völlig falsch. Er ist glücklich in Barcelona und will nicht gehen», sagt George Atangana gegenüber der «Mundo Deportivo». «Franck ist erst seit ein paar Monaten im Verein und noch dabei, sich an die Mannschaft und den Spielstil von Barça anzupassen.» Folglich will sich der 25-jährige Neuzugang bei der Blaugrana weiter beweisen.

adk 30 Oktober, 2022 15:57